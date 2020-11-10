В Москве горит ангар на площали 500 кв. метров
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На юго-востоке Москвы горит ангар на площади 500 кв. метров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Площадь пожара в ангаре выросла до 500 кв. метров», — сказал источник.
Ранее стало известно, что огонь охватил 200 квадратных метров. На месте работают пожарные. О пострадавших не сообщалось.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Во Владивостоке загорелся крупный мусорный полигон
— В Москве загорелась пятиэтажка
— Пять человек погибли при пожаре в неэксплуатируемом здании в Казани