Житель Хакасии ушел ставить авто в гараж и пропал, его тело нашли в Туве

Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Абакана (Хакасия), который ушел ставить свой автомобиль в гараж и не вернулся, а через сутки его тело нашли в багажнике разбитой машины на трассе в Туве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации следствия, 63-летний житель Абакана пропал 8 ноября, после чего его жена обратилась за помощью в полицию.

Отмечается, что тело мужчины было найдено в его же машине, которая оказалась под мостом на 358-м километре автомобильной трассы Абакан — Ак-Довурак. У транспортного средства зафиксировали механические повреждения, специалисты обнаружили на теле умершего признаки насильственной смерти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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