Синоптики спрогнозировали затяжное похолодание в европейской части России

Волна похолодания в европейской части России затянется как минимум на неделю. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, падение температуры может показаться гражданам слишком резким, однако оно будет соответствовать климатической норме.

«Не стоит предаваться сильно печали, температура будет около нормы. Именно такой она и должна быть. И именно в этот период, по климату, температуры становятся отрицательными. Но, конечно, это будет восприниматься тяжело после теплого периода», — указал синоптик.

Он пояснил, что холодные воздушные массы накроют центр страны уже 9 ноября, а отрицательная температура сохранится в регионе до конца недели.

По данным Гидрометцентра, температура в Москве опустится ниже 0°C уже в среду.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Предстоящая зима в России будет холоднее прошлой

— Синоптики предупредили москвичей о последних теплых выходных

— Аномально теплая погода установится в Сибири и на Дальнем Востоке