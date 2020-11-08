Подозреваемый в убийстве двух женщин и ранении ребенка в Подмосковье объявлен в розыск

Подозреваемый в убийстве двух женщин и тяжелом ранении ребенка в подмосковном Солнечногорске объявлен в розыск, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Солнечногорске были обнаружены тела двух женщин, матери и дочери, 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В доме были явные признаки того, что кто-то искал ценности.

Жертвами оказались доцент Российского экономического университета имени Плеханова Виктория Борковская и ее мать. Пострадала дочь Борковской.

В убийстве подозревают гражданина Таджикистана Усманова Жасуржона Абдукаримовича 1994 года рождения. По предварительной информации, мужчина работал в доме у убитых. Его объявили в розыск.

О преступлении стало известно благодаря тому, что выжившая при нападении девочка позвонила своей подруге, и рассказала ей, что бабушка умерла, а мама лежит вся в крови.

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