В Минск стягиваются спецтехника и силовики
Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава стягиваются в различные части Минска в связи с воскресной акцией оппозиции «Марш народовластия», передает ТАСС.
Оппоненты действующей власти намерены провести марш в полдень.
В дни воскресных акций протеста многие крупные торговые центры в центре Минска не работают, как и кафе.
Традиционно силовики будут контролировать центральные площади столицы и район Дворца Независимости, где находится резиденция президента.
Протесты ожидаются и в других городах республики.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.
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