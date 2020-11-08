В Москве в воскресенье ожидается до +10°С

В Москве в воскресенье, 8 ноября, ожидается до +10°С. В столице будет облачно и дождь, следует из данных Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +8...+10°С. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать от -1 до +1°С. Ветер подует северо-западный, 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 745 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.