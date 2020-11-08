Спрогнозирован пик гонки за вакциной от COVID-19

Профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш заявил, что гонка за вакциной от коронавируса нового типа достигнет пика в январе 2021 года, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что в это время состоится выход первых отчетов о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин. Кроме того, по словам Кулиша, в данный период появится первая информация о возможных сильных и опасных побочных эффектах.

При этом ученый заявил, что данные об эффективности вакцин будут доступны позднее.

Кулиш также считает, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться после оценки побочных эффектов препаратов в начале следующего года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 49,7 млн заболевших, более 32 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.

В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».