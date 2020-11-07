В Минске задержали около 70 участников акции протеста, большинство из которых медики
Максимс Краюшкинс
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В Минске на протестных акциях задержали около 70 человек, большинство из которых являются медиками. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Отмечается, что среди задержанных — российский журналист Роман Попков. Он доставлен в РУВД для дальнейшего разбирательства.
7 ноября в Минске планировались две несанкционированных акции протеста — акция медиков и женский марш.
Ранее силовики произвели задержания нескольких десятков человек, участвовавших в «марше медиков» около больницы в Минске.
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