В Минске задержали около 70 участников акции протеста, большинство из которых медики

В Минске на протестных акциях задержали около 70 человек, большинство из которых являются медиками. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что среди задержанных — российский журналист Роман Попков. Он доставлен в РУВД для дальнейшего разбирательства.

7 ноября в Минске планировались две несанкционированных акции протеста — акция медиков и женский марш.

Ранее силовики произвели задержания нескольких десятков человек, участвовавших в «марше медиков» около больницы в Минске.

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