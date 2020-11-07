В Подмосковье пилот и пассажир погибли при жесткой посадке самолета

В Московской области пилот и пассажир погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«При аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы погибли два человека», — сказал источник.

По предварительным данным, самолету пришлось садиться в поле. Причины произошедшего пока не уточняются.

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