Миронов призвал кабмин выделить пенсионерам и инвалидам деньги на покупку масок

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал российское правительство выделить деньги социально незащищенным гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, на покупку защитных масок. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим письмом он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Парламентарий предложил рассмотреть возможность предоставления дополнительных соцвыплат из федерального бюджета на приобретение средств индивидуальной защиты инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям или их распределения через органы социальной защиты населения.

Миронов также отметил, что целесообразно проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам.

По его словам, большинство жителей страны думают о том, потратить деньги на средства индивидуальной защиты или на продукты питания и лекарства.

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