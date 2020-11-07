В ЯНАО произошел пожар на магистральном нефтепроводе
Анна Светлова
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В Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар на магистральном нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справку-доклад ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
«Произошел прорыв магистрального нефтепровода с возгоранием «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»», — указано в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящее время проводится остановка скважин.
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