В Петербурге выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии

В Петербурге подтвердили 1 258 случаев коронавируса за последние сутки, это максимум с начала пандемии. Об этом сообщает федеральный оперштаб по коронавирусу.

Предыдущий максимум был выявлен днем ранее. Тогда число заразившихся увеличилось на 1 171.

Всего Петербурге зафиксировано 68 692 случая инфицирования, выздоровели 42 184 человек, скончался 4 131.

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