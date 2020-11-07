В Петербурге выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
Катерина Медведева
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В Петербурге подтвердили 1 258 случаев коронавируса за последние сутки, это максимум с начала пандемии. Об этом сообщает федеральный оперштаб по коронавирусу.
Предыдущий максимум был выявлен днем ранее. Тогда число заразившихся увеличилось на 1 171.
Всего Петербурге зафиксировано 68 692 случая инфицирования, выздоровели 42 184 человек, скончался 4 131.
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