Четыре человека пострадали при пожаре в кирпичном здании в Самаре

Четыре человека пострадали в результате пожара в трехэтажном кирпичном здании в Железнодорожном районе Самары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по региону.

Отмечается, что о пожаре стало известно в 08.24 (07.24 мск) 7 ноября. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседнее здание.

В 09.41 (08.41 мск) пожар был локализован на площади 500 кв.м. В результате пожара никто не погиб, однако пострадали четыре человека — все мужчины.

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