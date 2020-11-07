В Москве от коронавируса вылечились 3 675 человек
Катерина Медведева
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В Москве от коронавируса вылечились еще 3 675 пациентов. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Всего выздоровели 336 659 человек с коронавирусом.
В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 49,5 млн заболевших, свыше 35 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19.
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