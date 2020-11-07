Губернатор Петербурга просит местные вузы перевести студентов на «удаленку»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к местным вузам с просьбой о переводе студентов на дистанционное обучение на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Соответствующие письма были разосланы в администрации учебных заведений.

В них Беглов просит ректоров максимально перевести студентов на «удаленку» «в пределах предоставленных полномочий». Кроме того, губернатор в обращении говорит о возможном проведении сессий в вузах с использованием технологий для дистанционного обучения.

Ректор ИТМО Владимир Васильев подтвердил изданию получение такого письма.

«Да, получал. Всех (переводить на удаленный формат. — «Газеты.Ru») — я не думаю, что это надо будет делать. Максимальное возможное — это мы сделаем», — сказал Васильев.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 60 тыс. случаев коронавируса, порядка 4 тыс. человек умерли, 40 тыс. выздоровели.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 49,5 млн заболевших, свыше 35 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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