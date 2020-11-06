Мурашко: коронавирусом в РФ болеют около 900 тысяч человек

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусом в России в настоящее время болеют порядка 900 тысяч человек. Об этом он сказал в интервью программе «Время» на Первом канале.

По его словам, около 650 тыс. россиян с COVID-19 проходят лечение амбулаторно, а в стационарах находятся порядка 250 тыс. человек.

За все время с начала пандемии в России было выявлено более 1,7 млн случаев коронавируса, умерли 29 509 пациентов.

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