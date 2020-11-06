Росстат отчитался о смертности людей с COVID-19 в сентябре

Федеральная служба государственной статистики показала данные об умерших с коронавирусной инфекции в сентябре 2020 года.

Согласно опубликованным сведениям, число умерших с COVID-19 в сентябре текущего года по сравнению с августом увеличилось. Росстат выделил четыре группы смертей лиц с диагностированным коронавирусом. Первая — 4 329 человек, у которых инфекция была как основная причина смерти. Вторая группа, где COVID-19 предполагается как основная причина смерти, — 870 умерших. Третья — коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, — 1 401. Последняя группа — 3 198 человек, которые, по данным Росстата, умерли, но COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием и не повлиял на наступление смерти.

За последние сутки в России выявили 20 582 новых случая коронавирусной инфекции, за все время в стране — 1,7 млн пациентов с COVID-19.

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