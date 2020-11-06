В Роспотребнадзоре не видят необходимости ужесточать в РФ ограничения из-за COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России находится под контролем, введения каких-либо новых ограничительных мер пока не требуется. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящее время «очень важно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора». Горелов считает, что «если мы все консолидируемся, если каждый будет думать и о себе, и об окружающих, проявлять социальную ответственность, проблема будет решена без жестких карантинных мероприятий».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.

В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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