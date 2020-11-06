Власти Австрии решили закрыть «радикальные мечети» после теракта в Вене

В Австрии закрывают «радикальные мечети» после теракта в Вене, рассказали австрийский министр по делам интеграции Сюзанна Рааб и глава МВД страны Карл Нехаммер. Об этом сообщает агентство APA.

Данное решение было принято после встречи с главой исламской религиозной общины Австрии Умитом Вуралом.

Как отмечается, речь идет о лишении правового статуса мечетей, а также их роспуске.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, нейтрализованный преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

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