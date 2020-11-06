Эксперт Роспотребнадзора: пик заболеваемости COVID-19 еще не достигнут

Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на данный момент не достигнут, заявил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время говорить о пике заболеваемости преждевременно, Россия находится в фазе роста, отметил Горелов. По его словам, рост числа новых случаев продолжится еще минимум неделю.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.

В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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