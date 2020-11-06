Власти Москвы назвали способ избежать новых мер по борьбе с COVID-19

Власти Москвы не станут вводить новые меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, если жители города будут соблюдать действующие правила, заявил глава столичного Главконтроля Евгений Данчиков. Об этом сообщает ТАСС.

Только соблюдение действующих мер позволит избежать введения более жестких мероприятий, подчеркнул Данчиков.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.

В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве занято 70% коек для пациентов с коронавирусом

— Ракова: ситуацию с коронавирусом в Москве нельзя назвать стабильной

— Власти Москвы рассказали о мерах для снижения числа госпитализаций с COVID-19