Власти Москвы рассказали о мерах для снижения числа госпитализаций с COVID-19

Для снижения числа госпитализаций с новой коронавирусной инфекцией московские власти проводят профилактическую работу с контактными лицами, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

По ее словам, в день в Москве выявляется около 9-9,5 тысяч человек, контактировавших с заболевшим COVID-19. При этом выявленным контактным лицам рассылаются СМС-сообщения с предупреждением о риске заражения, информация также направляется по месту работы или учебы человека, чтобы он мог получить больничный.

Ракова подчеркнула, что в числе госпитализированных пациентов много тех, кто занимался самолечением, что «абсолютно неоправданно». По словам вице-мэра, у столичных врачей уже сформировался опыт работы с заболеванием, а все лекарства заболевшие могут получить бесплатно. Кроме того, даже пациентам на амбулаторном лечении выдаются препараты, предотвращающие развитие тромбов и тяжелых осложнений.

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