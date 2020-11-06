В США выявили рекордные 120 тысяч случаев коронавируса за сутки

В США за сутки коронавирус подтвердился у 121 888 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

Предыдущий рекорд зафиксировали 5 ноября, когда заболело 102 831 человек.

Всего в США заразились почти 10 миллионов, выздоровели 6,3 миллиона, погибли 241 тысяча человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

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