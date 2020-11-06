В Адыгее задержали выходца из Средней Азии, причастного к террористической деятельности

Правоохранители задержали в Адыгее выходца из Средней Азии, причастного к деятельности запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

Отмечается, что члены террористической организации планировали теракты в Волгограде.

Сотрудники УФСБ установили, что задержанный размещал на своей страничке в «Одноклассниках» аудио- и видеозаписи с призывами к совершению терактов в России, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

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