Ученица одной из московских школ умерла во время урока

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что в одной из столичных школ ученица умерла во время урока. Об этом пишет РИА «Новости».

Как уточняется, 11-летней девочке стало плохо прямо во время занятий, после чего ребенок скончался.

Иванова подчеркнула, что по факту произошедшего Нагатинской межрайонной прокуратурой проводится доследственная проверка. Сейчас идет осмотр места происшествия, опрашиваются работники учебного заведения. В зависимости от результатов процедуры будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отмечается, что произошедшую ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

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