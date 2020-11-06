В Минске на женском протестном марше задержали около 10 участниц

В Минске на женском протестном марше правоохранители задержали около 10 участниц, пишет РИА «Новости».

Ранее оппозиционеры призвали провести женский протест в поддержку 73-летней активистки Нины Багинской, в квартире которой накануне прошел обыск.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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