Вирусолог рассказал о продолжительности плато по коронавирусу в России

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что Россия выйдет на плато по числу заразившихся коронавирусом в ближайшее время.

«Я думаю, что мы взберемся на плато в ближайшее время и так на этом плато с небольшими колебаниями будем жить до весны», — заявил эксперт в интервью РБК.

По его словам, очередная вспышка коронавируса будет не скоро, сейчас в идет затяжная вторая волна.

Также вирусолог отметил, что ситуация с инфекцией в настоящее время не опаснее, чем была весной.

Кроме того, он выразил мнение, что в России необходимо ужесточить эпидемические меры, как это сделали в западных странах.

«Я не хотел бы ничего властям диктовать в этом отношении, потому что считаю, что власти располагают целым рядом данных, которые медики не учитывают», — добавил профессор.

По последним данным, в России зафиксировано 1 733 440 случаев коронавируса. За прошедшие сутки было выявлено рекордное число случаев заражения — 20 582.

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