Песков считает тревожной ситуацию с пандемией в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России имеет тревожную тенденцию.

По его словам, ход развития пандемии трудно спрогнозировать в нюансах. На данный момент прогнозируется тренд на повышение числа зараженных, что требует принятия дополнительных мер.

«Дополнительные меры принимаются, вы это видите. Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера. Каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения. Тенденция тревожная, пандемия развивается», — отметил представитель Кремля.

По последним данным, в России зафиксировано 1 733 440 случаев коронавируса. За последние сутки было выявлено рекордное число случаев заражения — 20 582.

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