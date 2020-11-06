В Москве женщина укусила полицейского

Москвичка ударила и укусила полицейского при препровождении ее в отдел для составления административного протокола. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Открытом шоссе в салоне служебного автомобиля полиции.

«Женщина во время доставки ее в отдел для составления административного протокола за мелкое хулиганство и нахождение в нетрезвом виде дважды ударила руками сотрудника патрульно-постовой службы по голове и телу и укусила в предплечье», — рассказал собеседник агентства.

В отношении 58-летней женщины возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным источника, это уже третий случай кусания полицейского за последние две недели. Накануне пьяный 30-летний мужчина напал на правоохранителя в отделении в центре Москвы и при попытке усмирить его укусил сотрудника в бедро. Еще один случай произошел в супермаркете — мужчина укусил палец патрульному в ответ на просьбу надеть медицинскую маску.