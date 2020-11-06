ВОЗ заявил о необходимости готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает человечество заняться подготовкой к новой пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в преддверии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения заявление.

В документе отмечается, что имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения в части подготовки к чрезвычайным ситуациям страны быстро реализовывали задачи по сдерживанию и контролю распространения коронавируса.

«Многие государства и города успешно предотвратили и взяли под контроль передачу инфекции, применяя всеобъемлющий и основанный на фактах подход», — содержится в нем.

В заявлении также говорится о необходимости отдать приоритет улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также о важности обеспечения медработников «надлежащим вознаграждением».

Очередная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пройдет в период с 9 по 14 ноября в формате телеконференции.

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