МВД: российские врачи подтвердили у Навального обострение панкреатита

Российские врачи подтвердили у Алексея Навального обострение хронического панкреатита, пишет управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что диагноз «отравление» не был подтвержден.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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