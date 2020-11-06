В Москве выявили рекордное число случаев COVID-19 с начала мая
Катерина Медведева
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В Москве за минувшие сутки выявили 6 253 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Отмечается, что такая цифра — максимум с 7 мая.
В столичные больницы госпитализировали 1 415 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 359 пациентов.
Днем ранее оперштаб сообщал о 5 255 случаях заражения.
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