В Москве выявили рекордное число случаев COVID-19 с начала мая

В Москве за минувшие сутки выявили 6 253 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Отмечается, что такая цифра — максимум с 7 мая.

В столичные больницы госпитализировали 1 415 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 359 пациентов.

Днем ранее оперштаб сообщал о 5 255 случаях заражения.

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