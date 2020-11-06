В Карабахе заявили о новых обстрелах со стороны Азербайджана
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили о трех погибших в результате ночного обстрела вооруженными силами Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как уточняется, минувшей ночью под интенсивным огнем находились города Степанакерт и Шуши. В поселениях произошли несколько пожаров, имеются разрушения.
Согласно имеющимся данным, погибли трое мирных жителей. В настоящий момент на месте произошедшего работают спасательные бригады.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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