В Карабахе заявили о новых обстрелах со стороны Азербайджана

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили о трех погибших в результате ночного обстрела вооруженными силами Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, минувшей ночью под интенсивным огнем находились города Степанакерт и Шуши. В поселениях произошли несколько пожаров, имеются разрушения.

Согласно имеющимся данным, погибли трое мирных жителей. В настоящий момент на месте произошедшего работают спасательные бригады.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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