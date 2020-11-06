Второй день после выборов в США завершился стычками с полицией

Акции протеста в Нью-Йорке второй день подряд приводят к столкновениям с полицией и задержаниями. Об этом сообщает ТАСС.

Так, 5 ноября на улицы Манхэттена с лозунгами вышли несколько сотен человек. Акция началась сквере Стоунуол, затем митингующие устроили шествие на ряде улиц нижнего Манхэттена.

Когда полиция попыталась разогнать людей с проезжей части, они начали кричать «наш город — наши улицы» и оскорблять правоохранителей. Полицейские, в свою очередь, грубо оттесняют и задерживают протестующих при неподчинении.

Как уточняется, в акцию устроили представители движения Black Lives Matter и ЛГБТ-сообщества, однако позже к ней присоединились и другие недовольные ситуацией в США.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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