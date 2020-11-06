СВР склоняется к естественному происхождению коронавируса

Служба внешней разведки России склоняется к тому, что коронавирус появился из природы и не был создан искусственно. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, пишет РИА «Новости».

«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал Нарышкин.

По его словам, для российских ученых не принципиально, как появился коронавирус. Они создают вакцины и лечат больных.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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