Генпрокуратура получила ответ из Германии по Навальному

Генпрокуратура России получила ответ из Германии по запросам в отношении Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

По его словам, Генпрокуратура с 27 августа по 28 сентября направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ четыре запроса о правовой помощи по материалу проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации Навального.

В Генпрокуратуру РФ поступил ответ от Германии 30 октября. В нем содержалось обращение о предоставлении дополнительных разъяснений и информации о проводимом в России расследовании обстоятельств госпитализации Навального.

«При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — уточнил Иванов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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