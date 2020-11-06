Стали известны подробности задержания акциониста у здания ФСБ в Москве

На мужчину, задержанного за акцию у здания ФСБ в Москве, завели административный протокол. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Акционист 2000 года рождения был доставлен в отдел полиции «Китай-город» и оставлен там на ночь. На него составили протокол по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Также у задержанного изъяли крест, табурет и сымитированные «тома уголовных дел», которые он использовал в акции.

Отмечается, что это не первое привлечение мужчины к административной ответственности. Ранее на него заводили протокол по той же статье, а также неоднократно за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали акциониста Павла Крисевича, он имитировал распятие Иисуса Христа.

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