Медсестра новосибирской туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы

Следователи в Новосибирске организовали доследственную проверку после появления в Сети видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать.

«В сети Интернет размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер», — говорится на сайте СУ СК России по Новосибирской области.

Следствие организовало доследственную проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.