В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса

Коронавирус нового типа мутирует, но это затрагивает менее одного процента генома вируса, инфекция не становится тяжелее. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА «Новости».

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — сказал Горелов.

По его словам, примерно две трети инфицированных переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, число тяжелых пациентов не выросло.

По последним данным, в России зарегистрировано 1,71 млн случаев COVID-19, выздоровели 1,28 млн человек, умерли 29,5 тыс. человек.

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