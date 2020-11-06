В Москве в пятницу ожидается до +9°С

В Москве в пятницу, 6 ноября, ожидается до +9°С. В столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, гласят данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +7...+9°С. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать +4...+6°С. Ветер подует западный, северо-западный, 6-11 м/c. Возможны порывы ветра до 18 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 743 мм рт. ст., а ночью — 746 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.