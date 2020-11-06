Врач рассказал, что нельзя есть и пить при COVID-19

Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе и пить меньше алкоголя. Об этом радио Sputnik сообщил врач-терапевт Филипп Кузьменко.

«Надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды», – заявил врач.

По его словам, соленая пища делает кровь более густой и это плохо при коронавирусе.

Врач добавил, что также надо ограничить употребление алкоголя, так как он способствует обезвоживанию.

«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом», – заключил Кузьменко.

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