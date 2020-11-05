В Москве за сутки умерли 69 человек с COVID-19

В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба.

Таким образом, по последним данным, жертвами COVID-19 в столице с начала пандемии стали уже 7 140 пациентов.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — предупредили в штабе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 48 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 млн пациентов скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.

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