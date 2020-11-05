Врач рассказал, как «не стать легкой добычей коронавируса»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как значительно снизить риски заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Так, он отметил, что большинство людей, которые находятся в группе риска, имеют избыточный вес. По его словам, таким потенциальным пациентам следует похудеть на 10 — 15 килограммов.

Кроме того, врач рассказал о пользе ежедневных физических нагрузок для улучшения иммунной защиты организма. Он также указал на важность контролирования хронических заболеваний. Мясников добавил, что они являются «пособниками вируса».

Он подчеркнул, что эффективной на 100% профилактики заболевания нет.

«Вспомогательные средства — интерфероны капли в нос, в частности, интерферон-гамма. Цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут такой пользы, но уж точно не навредят», — заключил Мясников.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48,5 млн заболевших, почти 35 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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