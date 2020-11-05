Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения из-за COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении новых ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Согласно документу, с 9 по 29 ноября будет приостановлена работа фуд-кортов, за исключением тех, что расположены на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

В этот же период запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек. Исключение составляют мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.

Помимо этого, приостанавливают работу детские игровые комнаты, находящиеся в торговых центрах.

Открытыми остаются только детские центры площадью не более 50 кв. м, которые расположены на предприятиях общественного питания.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 60 тыс. случаев коронавируса, около 4 тыс. человек умерли, 40 тыс. — выздоровели.

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