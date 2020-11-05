Под Москвой два вагона с пассажирами сошли с рельсов

Два вагона электропоезда, в которых находились пассажиры, сошли с рельсов на Киевском направлении МЖД, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Вблизи железнодорожной станции Толстопальцево Киевского направления сошли с рельсов два вагона электрички — один одной колесной парой, второй — двумя парами», — заявил собеседник агентства.

Причины инцидента в настоящее время неизвестны.

По предварительным данным, никто не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали.