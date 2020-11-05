Китай запретил въезд россиянам по некоторым категориям виз

Китайские власти приняли решение о наложении запрета на въезд в страну для россиян по ряду категорий виз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайское посольство в Москве.

Кроме того, в страну временное не смогут въехать лица, которые имеют вид на жительство. В посольстве уточнили, что ограничения носят временный характер и являются мерой реагирования на эпидемиологическую ситуацию.

По данным диппредставительства, запрет на посещение Китая будет касаться поездок, совершаемых для решения «личных вопросов и воссоединения семьи».

«Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать «заявления о состоянии здоровья» вышеупомянутым лицам», — сказало в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что ограничения не коснуться лиц с визами категории С, визами вежливости, а также дипломатическими и служебными визами.

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