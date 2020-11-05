Полиция задержала акциониста Крисевича за инсценировку распятия у здания ФСБ

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке акционист Павел Крисевич инсценировал собственное распятие. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина разжег огонь и встал сзади него на табуретку возле креста, к которому у него были привязаны руки. Сам он был в кроссовках и в «окровавленной» набедренной повязке.

Известно, что Крисевич проводил акцию протеста в поддержку политзаключенных.

Спустя время он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.