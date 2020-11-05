Воробьев заявил о росте госпитализаций с COVID-19 в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о росте числа госпитализаций среди жителей Московской области. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что регион испытывает нехватку медицинских кадров.

«Неделя к неделе госпитализация (пациентов с коронавирусом. — «Газета.Ru») растет», — сказал Воробьев.

В четверг, 5 ноября, в Подмосковье положительный результат анализов на коронавирус получили еще 588 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48,5 млн заболевших, почти 35 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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