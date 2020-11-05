Временный госпиталь вновь откроют в «Крокус Экспо» в Подмосковье
Власти Московской области решили вновь открыть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Крокус Экспо».
Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что в Подмосковье существует график открытия коек для больных коронавирусом. В частности, открытый ранее COVID-госпиталь в парке «Патриот» в настоящее время заполнен наполовину.
Ранее временный госпиталь для больных COVID-19 открывался в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в мае.
В Московской области выявлено 89,6 тыс. заболевших, из них 66,7 тыс. выздоровели и 1,6 тыс. — умерли.
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