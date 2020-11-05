Власти Москвы не будут закрывать город из-за коронавируса

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что должная подготовка и налаженная работа в сфере здравоохранения позволяют властям пока не закрывать столицу на карантин.

«Благодаря большой системной работе, которую мы проделали в начале текущего года, подготовили нашу систему здравоохранения к приему пациентов, на сегодняшний момент мы можем позволить себе не вводить жестких ограничений», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что ситуация с работой медучреждений в настоящее время складывается лучше, нежели весной этого года.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 450 436 случаев заражения коронавирусом, погибли более 7 тыс. человек.

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